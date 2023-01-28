В Республике Беларусь создадут геопарк, основываясь на опыте Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, со стороны Башкирии в совещании приняли участие сотрудники Уфимского университета науки и технологий, геопарка "Торатау" и исполнительный директор Комитета Элина Гатауллина, а со стороны Беларуси - Белорусский государственный университет, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам.

Представители Башкирии рассказали коллегам об опыте создания геопарков "Янган-Тау" и "Торатау", кроме того, участники совещания обсудили взаимодействие в рамках климатической повестки. Как отметил заведующий сектором заповедного дела Научно-практического центра Владимир Устин, информация, полученная от башкирских специалистов, поможет при подготовке документации в создании геопарков в Беларуси.

- Коллеги представили наработки по концепции и комплексу практических мероприятий по созданию геопарка в Республике Беларусь на основе оценки ресурсов георазнообразия национальных парков "Нарочанский" и "Браславские озера". В братской стране есть все задатки для создания геопарка, - подчеркнула Элина Гатауллина. - Продолжаем сотрудничество, в следующий раз встретимся очно.

Фото: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО.