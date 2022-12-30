В Башкирии запретили травить мышей неразрешенными методами

Предупреждение появилось вслед за сообщениями о том, что в ряде южных регионов России отмечена массовая гибель представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу серых журавлей. Надзорные ведомства провели лабораторные экспертизы и выявили в пробах погибших животных фосфид цинка - яд, предназначенный для борьбы с грызунами.

Тысячи животных погибли и продолжают умирать из-за отравленной приманки — запрещенного к применению фосфида цинка, который местные фермеры рассыпали в полях для борьбы с мышами. В нарушение технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, отравленное зерно просто рассыпалось по полям, хотя по технологии должно было вноситься непосредственно в мышиную нору.

В связи с этим управление Россельхознадзора по РБ предупреждает, что самыми старыми методами борьбы с грызунами были механический (ловушки и капканы) и биологический (привлечение естественных врагов – кошки и собаки против мышей и крыс). В связи с тем, что применяемые яды и их препаративные формы представляют опасность не только грызунам, но и всей экосистеме, включая человека, применение ядов должно производиться в строгом соответствии с технологией (регламентом) применения. Не допускается обработка в условиях доступности препарата нецелевым теплокровным животным. Кроме этого вся информация о применяемых пестицидах и их обращении должна быть внесена в Федеральную государственную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС Сатурн).