Погода в Башкирии: мороз при южном ветре

По сведениям специалистов, 25 декабря в республике ожидается местами небольшой снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -6,-11°.

26 декабря прогнозируется местами небольшой снег. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, днем -5,-10°.

27 декабря пройдет без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -20,-25°, днем -8,-13°.