В Башкирии свалки нашли по снимкам из космоса

Местоположение свалок определили в декабре с использованием аэрокосмических снимков местности. Уже потом провели мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения у деревень Каримово, Муллану-Вахитово, села Алексеевки Аитовского сельского совета Бижбулякского района, который подтвердил наличие незаконного хранения мусора.

Также по мониторингу аэрокосмической съемки установили, что выявленные еще до этого случая надзорным ведомством несанкционированные свалки ТБО общей площадью 2,3 га ликвидированы. На земельных участках проведена техническая рекультивация. Участки подготовлены для использования по назначению. Теперь остался черед прибрать на месте вновь выявленных свалок.