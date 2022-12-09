В Башкирии на выходных потеплеет

Завтра, 10 декабря, существенных осадков не ожидается, только на северо-западе пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью минус 18 – 23 градуса, по северо-западу до минус 13, днем минус 8 – 13 градусов.

В воскресенье, 11 декабря, без существенных осадков, по северо-западу снег, днем метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывы до сильных. Ночью минус 10 – 15 градусов, по юго-востоку минус 18 – 23, днем 6 – 11 градусов мороза.

В последующие дни характер погоды сохранится.