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Вчера, 14:39

В Башкирии на выходных потеплеет

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

В Башкирии на выходных потеплеет
В Башкирии на выходных потеплеет

Завтра, 10 декабря, существенных осадков не ожидается, только на северо-западе пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью минус 18 – 23 градуса, по северо-западу до минус 13, днем минус 8 – 13 градусов.

В воскресенье, 11 декабря, без существенных осадков, по северо-западу снег, днем метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывы до сильных. Ночью минус 10 – 15 градусов, по юго-востоку минус 18 – 23, днем 6 – 11 градусов мороза.

В последующие дни характер погоды сохранится.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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