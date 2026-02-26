В Башкирии адвокат с подельниками присвоил 13 миллионов погибшего на СВО

Установлено, что в 2024 году адвокат со своей женой и близким знакомым придумали схему хищения страховых выплат, положенных участнику СВО в случае его гибели. Для этого они нашли подходящую кандидатуру – местного бомжа. Уговорили его заключить контракт с минобороны. А перед тем, как тому отправиться «за ленточку», четвертая участница преступного сговора оформила с ним фиктивный брак.

На следующий год боец был признан погибшим, его фальшивая жена получила страховые выплаты: более 13 миллионов 800 тысяч рублей из федерального бюджета и два миллиона – из республиканского. Денежки преступный квартет поделил между собой, часть из которых даже успел потратить на личные нужды.

Оперативники федеральной службы безопасности передали материалы в региональный Следком, который возбудил в отношении четверки уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Учалинский райсуд избрал фигурантам меру пресечения: мужчинам – в виде заключения под стражу, женщинам – в виде запрета определенных действий. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.