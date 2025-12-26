В Башкирии арестован подросток за пропаганду террора

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму региональной полиции установили, что уроженец Абзелиловского района в соцсетях активно поддерживал злоумышленника, обитающего за рубежом, который объявлен в федеральный розыск за терроризм и экстремизм.

Кроме того, студент создал в одном из популярных мессенджеров тематический канал, в котором с января по октябрь текущего года размещал материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность двух запрещенных в России террористических организаций.

Подозреваемый был задержан полицией, региональный Следком возбудил в отношении него уголовное дело (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Фигуранту объявлено обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде ареста. Студент признал свою вину.

«Участие в террористических организациях строго карается законом, поэтому родители должны проводить со своими детьми профилактические беседы о недопустимости участия в запрещенных законом организациях и пропаганде их деятельности», – предупреждает СКР.

Напомним, что часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает серьезное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.