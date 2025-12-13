-16 °С
Право
13 Декабря , 23:48

В селе под Уфой фонари зажгла прокуратура

Только после вмешательства прокуратуры в микрорайоне села Булгаково появилось уличное освещение.

В прокуратуру республики обратилась жительница Уфимского района, она пожаловалась на плохое благоустройство, отсутствие освещения улиц Новобулгаково.

Организовав проверку жалобы, прокуроры убедились, что на пяти улицах микрорайона Новобулгаково с декабря прошлого года отсутствует уличное освещение, сети электроснабжения здесь не имели хозяина. Администрация сельского поселения не принимала мер по постановке на баланс этого оборудования.

Прокуратура внесла в адрес главы Булгаковского сельсовета представление, по постановлению прокурора его заместитель привлечен к административной ответственности по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании других дорожных сооружений».

После вмешательства надзорного ведомства произведено устройство сетей уличного освещения, данные объекты включены в состав муниципального имущества, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
