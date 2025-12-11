В Уфе дама, ограбившая кредитные организации, отправится в колонию

Установлено, что женщина вступила по телефону в сговор с группой преступников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили ей адреса уфимских офисов, где имелись наличные средства. Затем дали задание – купить страйкбольные гранаты. После чего она должна была напасть на эти организации и ограбить.

Так, в мае этого года злоумышленница ворвалась в помещение фирмы «Срочно деньги» и, угрожая сотруднику гранатой, похитила 24,5 тысячи рублей. Затем таким же образом она напала на организацию «Грант Займ» – там ее куш составил 167 тысяч рублей.

За это организаторы разбойных нападений обещали ей заплатить. Естественно, никаких денег новоявленная гангстерша от них не получила. Свою вину она не признала.

Тем не менее, суд Советского района Уфы приговорил обвиняемую в хищении чужого имущества путем разбойного нападения (ч.2 ст.162 УК РФ) к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных организаторов нападений выделены в отдельное производство.