Следком России создал организацию «Юный следователь»

Организация объединила ребят, которые решили внести свой вклад в будущее страны и посвятить себя служению закону и Отечеству.

Участниками программы становятся школьники, кадеты, курсанты и молодые следователи. Они участвуют в правовых квестах и деловых играх. Знакомятся с работой следователей и криминалистов. Стажируются у них, повышая свой уровень правовой грамотности.

Кроме того, ребята активно занимаются волонтерской деятельностью: поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и помогают участникам специальной военной операции.

Узнать больше о деятельности союза «Юный следователь» и подать заявление о вступлении в организацию можно на официальной странице движения в ВКонтакте.

Скриншот видео СКР.