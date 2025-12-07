-16 °С
Право
7 Декабря , 10:30

Следком России создал организацию «Юный следователь»

Молодежный союз «Юный следователь» появился благодаря инициативе председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, сообщает информационный центр ведомства.

Организация объединила ребят, которые решили внести свой вклад в будущее страны и посвятить себя служению закону и Отечеству.

Участниками программы становятся школьники, кадеты, курсанты и молодые следователи. Они участвуют в правовых квестах и деловых играх. Знакомятся с работой следователей и криминалистов. Стажируются у них, повышая свой уровень правовой грамотности.

Кроме того, ребята активно занимаются волонтерской деятельностью: поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и помогают участникам специальной военной операции.

Узнать больше о деятельности союза «Юный следователь» и подать заявление о вступлении в организацию можно на официальной странице движения в ВКонтакте.

Скриншот видео СКР.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
