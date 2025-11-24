-16 °С
Право
24 Ноября , 12:05

В Башкирии лесоруб вырубил хвои на полмиллиона рублей

За незаконную рубку хвойных деревьев задержан 39-летний житель деревни Шарипово Абзелиловского района, сообщает УФСБ России п РБ.

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что лесоруб нарушил договор и вырубил в Хамитовском участковом лесничестве сверх лимита 32,674 кубов сосны. К тому же вырубленные деревья оказались гораздо большего диаметра, нежели было указано в договоре. Нарушитель был задержан с поличным, когда пытался на тракторе вывезти незаконно добытый лес.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Вся древесина изъята, а на трактор МТЗ-82 наложен арест.

По предварительным подсчетам, фигурант нанес государственному лесному фонду особо крупный ущерб – на общую сумму 555 тысяч рублей. Нарушитель вину признал и раскаялся в содеянном.

Фото пресс-службы УФСБ России по РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
