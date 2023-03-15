В Башкирии пенсионер стал активным членом экстремистской организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ установили, что пенсионер по почте и через интернет рассылал агитматериалы межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», которая признана экстремисткой и запрещена в РФ. Подозреваемый вступил в это объединение прошлым летом и, невзирая на запрет, продолжал активно участвовать в ее деятельности.

Новоявленный экстремист занимался рассылкой агитационных писем в госучреждения с требованием прекратить их деятельность. А также размещал в соцсетях видеоролики с собственными выступлениями и рассказами о своей деятельности в рамках данной организации, призывал граждан нарушать российские законы, пропагандировал идеи экстремистского толка.

В итоге сотрудники полиции пресекли подрывные усилия пенсионера и передали материалы Следкому республики (СКР), который возбудил уголовное дело за участие в деятельности экстремистской организации. С подозреваемого взята подписка о невыезде, сейчас идет предварительное расследование в сопровождении полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в СКР, с фигурантом проводятся следственные действия, в его доме проведены обыски, изъяты документы и предметы, которые имеют значение для расследования.