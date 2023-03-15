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Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии

Приговор жестокому убийце огласили сегодня, 15 марта, в Оренбургском областном суде, сообщает пресс-служба Следкома по Оренбургской области.

Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии
Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии

Александр Лазарев, 31-летний убийца трех студенток из Башкирии, будет пожизненно сидеть в колонии особого режима.

На судебном заседании было установлено, что Лазарев в сентябре 2021 года проник ночью в квартиру, которую снимали девушки из Башкирии – студентки медицинского колледжа в Гае. Угрожая ножом, он изнасиловал их. После чего нанес множественные удары ножом. Квартиру он поджег, две девушки погибли в жилище. Одной удалось выбраться из дома. Лазарев настиг ее во дворе и добил…

Приехавшие тушить пожар в квартире сотрудники МЧС обнаружили в ней тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Третья была найдена во дворе дома.

Убитым девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они приехали в Гай из Баймакского и Кугарчинского районов республики, учились в филиале Орского медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

Преступника взяли, когда он совершил аварию на угнанном автомобиле.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Оренбургской области.

Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии
Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии
Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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