Пожизненный срок получил убийца трёх студенток из Башкирии

Александр Лазарев, 31-летний убийца трех студенток из Башкирии, будет пожизненно сидеть в колонии особого режима.

На судебном заседании было установлено, что Лазарев в сентябре 2021 года проник ночью в квартиру, которую снимали девушки из Башкирии – студентки медицинского колледжа в Гае. Угрожая ножом, он изнасиловал их. После чего нанес множественные удары ножом. Квартиру он поджег, две девушки погибли в жилище. Одной удалось выбраться из дома. Лазарев настиг ее во дворе и добил…

Приехавшие тушить пожар в квартире сотрудники МЧС обнаружили в ней тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Третья была найдена во дворе дома.

Убитым девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они приехали в Гай из Баймакского и Кугарчинского районов республики, учились в филиале Орского медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

Преступника взяли, когда он совершил аварию на угнанном автомобиле.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Оренбургской области.