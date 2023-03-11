В Башкирии расселять людей из аварийных домов пришлось прокуратуре

Прокуроры выявили более 3 тысяч нарушений в указанной сфере. Все произошли в течение минувшего года. Выявлены факты отсутствия в решениях органов местного самоуправления сроков отселения либо их затягивание.

Надзорное ведомство приняло меры к непосредственному расселению граждан, проживающих в аварийных домах. Пресс-служба ведомства приводит пример, когда благодаря слаженной работе и ежедневному контролю над деятельностью органов местного самоуправления, удалось добиться полного расселения 16-квартирного аварийного дома по ул. Ломоносова в Уфе, признанного аварийным еще в 2020 году.

Только после вмешательства органов прокуратуры предложены благоустроенные квартиры десяти собственникам аварийного дома по ул. Миасская в Уфе, износ которого составлял более 90 процентов.

Всего под надзорным сопровождением органов прокуратуры в 2022 году на территории республики расселено 1 910 граждан из 74 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.