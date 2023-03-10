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Сегодня, 14:05

Радий Хабиров: Профессия судьи требует мужества и самоотдачи

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в совещании, на котором были подведены итоги деятельности судебной системы региона в минувшем году.

Радий Хабиров: Профессия судьи требует мужества и самоотдачи
Радий Хабиров: Профессия судьи требует мужества и самоотдачи

Как отметил руководитель республики, за прошлый год суды республики рассмотрели 1,3 млн дел и материалов. Это на девять процентов больше, чем в предыдущем. Практически на четверть увеличилось число рассмотренных гражданских дел.

Во время пандемии судам пришлось переработать немалый объем административных дел, а апелляционной и кассационной судебным инстанциям подтверждать позицию Верховного Суда республики по признанию законными и обоснованными введенных на территории РБ мер по ограничению распространения коронавируса.

«Теперь одна из главных задач – забота и помощь участникам СВО и их семьям. Мы проводим большую работу по всем направлениям. И рассчитываем, что сотрудники судебной системы республики также проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и членов их семей. На ежегодном совещании судей президент страны Владимир Путин отметил, что такие вопросы должны решаться особенно тщательно с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств», – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики заметил, что профессия судьи требует высокой компетентности, скрупулезности, мужества и полной самоотдачи. Ведь решать судьбы людей – тяжелый и ответственный труд.

В свою очередь и.о. председателя Верховного суда РБ Иван Семёнов обратился к руководителю региона со словами благодарности за содействие системной и открытой работе судебных органов. В своем докладе он остановился на актуальных вопросах совершенствования работы судебной системы и межведомственного взаимодействия.

В завершение мероприятия Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана сотрудникам судебной системы.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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