В Башкирии поймали скупщика госнаград

Причем, злоумышленника интересовали госнаграды исключительно времен боевых действий Великой Отечественной войны. Как отметили специалисты, все изъятые у него награды — подлинные, имеют порядковые номера и классифицируются, как предметы музейного фонда и культурно-исторического наследия. Их стоимость эксперты оценили в два с лишним миллиона рублей.

Помимо этого дома у 55-летнего скупщика оперативники обнаружили и изъяли незаконно хранящееся боевое холодное оружие, также советского периода. Служба безопасности передала материалы оперативно-розыскной деятельности уфимской полиции, которая возбудила уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, уже установлены личности 44-х ветеранов, которым принадлежали Ордена Отечественной войны I и II степени. Подозреваемый вину признал полностью, объяснив свои действия увлечением историей. Как только у мужчины появились свободные средства (после продажи недвижимости) он начал скупать госнаграды, чтобы «углубиться в изучение исторических фактов того периода», которое у него якобы появилось еще со школьной скамьи. Сейчас выясняются все обстоятельства преступной деятельности уфимца, следствие продолжается.

Фото и видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по РБ.