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28 Декабря , 14:39

В Башкирии перевыполнили план расселения из ветхих домов

На заседании правительства обсудили вопрос актуализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В Башкирии перевыполнили план расселения из ветхих домов
В Башкирии перевыполнили план расселения из ветхих домов

Адресная программа реализуется в 4 этапа в отношении 213 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Из них 129 домов площадью 36,7 тыс. кв. метров расселяются при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- На реализацию программы выделено свыше 1,7 млрд рублей. За 4 года расселено более 80 тыс. кв. метров: целевой показатель, установленный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» превышен в 1,5 раза. В настоящее время в рамках реализации IV этапа программы при участии средств Фонда завершается строительство жилых домов в 4 муниципалитетах, - сказал премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин сообщил, что рамках реализации I- IV этапов программы (2019-2023 годы) с участием средств Фонда расселено 1639 граждан из 586 помещений площадью 21 816,94 кв. м.

Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях отметил, что нужно обеспечить завершение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы до 1 июня 2023 года. До 1 апреля 2023 года необходимо завершить работу по формированию реестра домов, признанных до 1 января 2022 года аварийными, в первоочередном порядке включив дома, в которых имеются риски обрушения несущих конструкций.

Автор:Марат АМИНЕВ
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