В Башкирии осудили мужчину, до смерти забившего инвалида

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, признали виновным 30-летнего жителя Мелеуза.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, молодой горожанин в августе 2021 года жестоко расправился с 38-летним работником мастерской, который был инвалидом третьей группы.

Мужчины повздорили во время совместного распития алкоголя прямо в мастерской, где мелеузовец хотел заказать подарок к свадьбе. Во время ссоры гость руками, ногами и подручными предметами до смерти забил инвалида.

Пытаясь скрыть следы преступления, убийца вынес тело на улицу. Через некоторое время он вернулся на место происшествия со своей невестой и, сделав вид, что обнаружил убитого, сам вызвал скорую помощь.

Во время следственных действий удалось выявить причастность мужчины к преступлению. Хотя убийца отказался признавать вину, суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу родственников убитого взыскали полтора миллиона рублей компенсации.