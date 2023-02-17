Росреестр Башкирии проведет 15-часовой марафон консультаций в офисах МФЦ

Пресс-служба правительства республики сообщает, что Росреестр проведет консультации в Уфе 20, 21, 22, 27 и 28 февраля в пяти офисах МФЦ с 15.00 до 18.00. Суммарно они составят 15 часов.

Экспертам можно будет задать вопросы о кадастровом учете, регистрации прав на земельные участки, жилые, садовые дома, гаражи и объекты нежилого назначения.

Обратиться за бесплатной консультацией смогут как физические лица, так и предприниматели.

График проведения консультаций:

20 февраля - ул. Новомостовая, 8,

21 февраля - ул. М. Губайдуллина, 6;

22 февраля - ул. Ахметова, 355;

27 февраля - ул. Интернациональная, 113;

28 февраля - ул. Дагестанская, 2.

Фото из открытых источников.