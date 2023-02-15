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Вчера, 18:00

В Башкирии в деле чиновника-взяточника выявили новый эпизод

Заместитель главы Мелеузовского района получил холодильник и беговую дорожку в качестве взятки.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

Следственный комитет республики выявил новый преступный эпизод в деятельности бывшего заместителя главы Мелеузовского района. На мужчину, обвиняемого в получении взятки, возбудили уже третье уголовное дело.

В пресс-службе ведомства сообщают, что чиновник предложил фирме, строившей за 11 миллионов рублей водопровод в одной из деревень района, за вознаграждение увеличить сумму контракта ещё на миллион. От коммерсантов мужчина получил холодильник и беговую дорожку стоимостью 150 тысяч рублей.

Напомним, экс-заместителя главы обвиняют в получении двух миллионов рублей взятки за приёмку квартир для детей-сирот. Также за приёмку работ по ремонту дороги чиновник получил в качестве взятки пластиковые окна на сумму 200 тысяч рублей.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетвзяткамелеузовский район
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