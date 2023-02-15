В Башкирии в деле чиновника-взяточника выявили новый эпизод

Следственный комитет республики выявил новый преступный эпизод в деятельности бывшего заместителя главы Мелеузовского района. На мужчину, обвиняемого в получении взятки, возбудили уже третье уголовное дело.

В пресс-службе ведомства сообщают, что чиновник предложил фирме, строившей за 11 миллионов рублей водопровод в одной из деревень района, за вознаграждение увеличить сумму контракта ещё на миллион. От коммерсантов мужчина получил холодильник и беговую дорожку стоимостью 150 тысяч рублей.

Напомним, экс-заместителя главы обвиняют в получении двух миллионов рублей взятки за приёмку квартир для детей-сирот. Также за приёмку работ по ремонту дороги чиновник получил в качестве взятки пластиковые окна на сумму 200 тысяч рублей.