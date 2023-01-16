-22 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Вчера, 13:16

В Башкирии заместитель главы районной администрации вымогал взятку у предпринимателя

Уволенный с работы чиновник в ближайшее время предстанет перед судом.

В Башкирии заместитель главы районной администрации вымогал взятку у предпринимателя
В Башкирии заместитель главы районной администрации вымогал взятку у предпринимателя

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют бывшего заместителя главы администрации Краснокамского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в сентябре 2022 года чиновник потребовал у местного предпринимателя 200 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной добыче и вывозе песка.

Бизнесмен обратился к правоохранителям с заявлением о вымогательстве. При получении части денег чиновника-вымогателя задержали.

Мужчина частично признал вину. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратуракраснокамский район
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика