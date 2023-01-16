В Башкирии заместитель главы районной администрации вымогал взятку у предпринимателя

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют бывшего заместителя главы администрации Краснокамского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в сентябре 2022 года чиновник потребовал у местного предпринимателя 200 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной добыче и вывозе песка.

Бизнесмен обратился к правоохранителям с заявлением о вымогательстве. При получении части денег чиновника-вымогателя задержали.

Мужчина частично признал вину. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения.