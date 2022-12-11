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Сегодня, 22:45

В Башкирии 14 коррупционеров приговорены к реальным срокам лишения свободы

Прокуратура республики подвела промежуточные итоги работы, направленной на борьбу с коррупцией. Надзорное ведомство сделало это в Международный день борьбы с коррупцией.

В Башкирии 14 коррупционеров приговорены к реальным срокам лишения свободы
В Башкирии 14 коррупционеров приговорены к реальным срокам лишения свободы

Прокуроры отметили, что в этом году немало коррупционеров приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Так, к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорен начальник отдела образования администрации Сибая. Он получил в качестве взятки стройматериалы, денежные средства и систему видеонаблюдения на общую сумму более 340 тысяч рублей от ранее обговоренных 1,2 миллиона рублей за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов и принятие выполненных работ.

Передано в суд уголовное дело в отношении начальника отдела администрации Уфы и его заместителя выдавшего за 15 миллионов рублей разрешение на строительство гостиницы.

Близится к завершению расследование уголовных дел в отношении заместителя главы администрации Мелеузовского района, получившего взятку за подписание актов выполненных работ, начальника Уфимского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП по РБ по факту хищения денежных средств должников, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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