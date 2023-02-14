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В Уфе полицейских, избивших в отделе задержанных, наказали «условно»

Приговор полицейским вынес Кировский районный суд Уфы.

В Уфе полицейских, избивших в отделе задержанных, наказали «условно»
В Уфе полицейских, избивших в отделе задержанных, наказали «условно»

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД признаны виновными в «превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Полицейские задержали трех человек за мелкое хулиганство и доставили их в отдел. Там один из полицейских нанес несколько ударов руками и ногами, а также резиновой палкой «по различным частям тела потерпевших без наличия каких-либо оснований для применения физической силы» (цитата пресс-службы). Досталось в отделе и другому задержанному – ему полицейские «нанесли множественные удары».

В эти дни суд лишил условно свободы одного из правоохранителей на три с половиной года, другого – на четыре, тоже условно…

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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