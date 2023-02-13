В Башкирии начальник управления МЧС получил больше 30 миллионов рублей взяток

Многочисленные факты необоснованных выплат и получения взяток пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ совместно с управлением экономической безопасности МВД республики.

В ходе следствия стало известно, что в 2015-2016 годах начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» города Межгорье придумал хитрую схему по хищению бюджетных средств. 39-летний мужчина оформлял своим подчинённым выдачу материальной помощи на якобы оплату лечения и дорогостоящих лекарств, получая взамен откаты.

По данным прокуратуры Башкирии, сотрудники отряда получили 65 миллионов рублей матпомощи, 31,1 миллиона из которых передали руководителю. По такой же схеме начальник получил выплату в размере 2,4 миллиона рублей на себя. Общий ущерб, причинённый должностным лицом, превысил 69,5 миллиона рублей.

За получение взятки в особо крупном размере, присвоении денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями преступнику вынесли приговор. Бывшему руководителю, отказавшемуся признавать вину, назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину лишили на 10 лет права занимать руководящие должности в системе МЧС.

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что ведомство внесло представление министерству по чрезвычайным ситуациям о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников.



Ранее мы писали, что за аналогичные преступления бывший начальник МЧС того же города получил 13 лет лишения свободы.