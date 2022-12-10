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В Башкирии начальник подразделения МЧС взял взятку бревенчатым срубом

Начальник Белорецкого межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ признан виновным в получении взятки.

В Башкирии начальник подразделения МЧС взял взятку бревенчатым срубом
В Башкирии начальник подразделения МЧС взял взятку бревенчатым срубом

Дом получил давно – четыре года назад, но суд состоялся только в эти дни.  А в июле 2018 года начальник межрайонного отдела потребовал от директора фирмы, занимающейся обслуживанием систем пожаротушения в школах Бурзянского района, взятку в виде бревенчатого сруба дома (он стоил 175 тысяч рублей). Взамен – общее попустительство, уменьшение проверок и непринятие мер реагирования.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей, а также запретил занимать должности в органах МЧС России в течение трех лет. Конфисковали и сруб, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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