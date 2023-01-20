В Башкирии бывший начальник МЧС получил 13 лет тюрьмы за взятку в 29 млн рублей

42-летний бывший начальник ФГКУ «Специальное Управление ФПС №103 МЧС России» в Межгорье признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении чужого имущества, вверенного виновному по 70 эпизодам преступлений.

Следствие установило, что с апреля 2016 по декабрь 2017 года подсудимый получил от 68 подчиненных взятки на общую сумму более 29 млн рублей. В обмен он должен был организовать для них дополнительную материальную помощь якобы для оплаты дорогостоящего лечения и лекарств, хотя оснований для этого не имелось. Также начальник обещал подчиненным свое покровительство. По аналогичному сценарию он организовал выплаты материальной помощи и себе. Полученные деньги расходовались не на лечение, а на личные нужды. В результате был причинен ущерб на общую сумму свыше 58 млн рублей.

Подсудимый не признал свою вину.

Фото из открытых источников.