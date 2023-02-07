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Сегодня, 11:45

В Башкирии киллеру отменили приговор за попытку убить риелтора

Первоначально за покушение на заказное убийство житель Уфы получил всего 4 года колонии общего режима. Верховный суд РБ пересмотрел излишне мягкое наказание, которое вынес районный суд столицы.

В Башкирии киллеру отменили приговор за попытку убить риелтора
В Башкирии киллеру отменили приговор за попытку убить риелтора

Следствие установило, что в 2015 году заказ на убийство женщины поступил от уфимского бизнесмена. Будучи риелтором, она не выполнила имущественные обязательства и коммерсант решил с ней расправиться. Для чего нанял киллера.

Тот напал на женщину в центре столицы, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Благодаря тому, что жертве вовремя была оказана медпомощь, она выжила. Нападавшего вычислили и задержали.

Органами следствия мужчина обвинялся в покушении на убийство по найму, однако осудили его за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За что он и получил четыре года лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким приговором и обжаловала его.

Верховный суд республики принял во внимание доводы гособвинителя, отменил решение Кировского райсуда Уфы и вынес апелляционный приговор — 10 лет строгой колонии с последующим ограничением свободы на год.

При этом сам заказачик убийства до сих пор находится в бегах. Бизнесмен объявлен в розыск, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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