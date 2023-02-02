-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 10:09

В Башкирии предложили установить размер командировочных больше 500 рублей в сутки

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил привязать размер командировочных к величине МРОТ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

В Башкирии предложили установить размер командировочных больше 500 рублей в сутки
В Башкирии предложили установить размер командировочных больше 500 рублей в сутки

Константин Толкачев написал, что поручил правовой службе Госсобрания РБ подготовить такой проект закона для внесения в Госдуму РФ. В нем будет предложено размер суточных, которые начисляются работникам организаций при выезде в служебные командировки, привязать к минимальному размеру оплаты труда.

Как написал председатель Госсобрания Башкирии, сейчас сумма командировочных по закону составляет 100 рублей в день. Такой размер был установлен еще в 2002 году и с тех пор не менялся. «Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ». – считает Константин Толкачев.

Минимальный размер оплаты труда в России сейчас установлен в размере 16242 рубля. Таким образом, сумма командировочных в сутки может составить 541,4 рубля. При этом в Башкирии действует районный коэффициент к МРОТ. Известно, что сегодня многие организации начисляют командировочные сверх суммы в 100 рублей, но это зависит от возможностей работодателя.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика