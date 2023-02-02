В Башкирии предложили установить размер командировочных больше 500 рублей в сутки

Константин Толкачев написал, что поручил правовой службе Госсобрания РБ подготовить такой проект закона для внесения в Госдуму РФ. В нем будет предложено размер суточных, которые начисляются работникам организаций при выезде в служебные командировки, привязать к минимальному размеру оплаты труда.

Как написал председатель Госсобрания Башкирии, сейчас сумма командировочных по закону составляет 100 рублей в день. Такой размер был установлен еще в 2002 году и с тех пор не менялся. «Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ». – считает Константин Толкачев.

Минимальный размер оплаты труда в России сейчас установлен в размере 16242 рубля. Таким образом, сумма командировочных в сутки может составить 541,4 рубля. При этом в Башкирии действует районный коэффициент к МРОТ. Известно, что сегодня многие организации начисляют командировочные сверх суммы в 100 рублей, но это зависит от возможностей работодателя.