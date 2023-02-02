В Башкирии будут судить адвоката-мошенника, обманувшего жену клиента на 1,5 миллиона рублей

В покушении на мошенничество в особо крупном размере обвиняют 36-летнего адвоката из Уфы. По данным Следственного комитета республики, юрист обманул супругу своего подзащитного. Адвокат, защищавший обвиняемого по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, предложил женщине «отмазать» мужа от уголовного преследования. За полтора миллиона рублей, которые якобы должны были пойти на подкуп полицейских, ведущих дело, мужчина пообещал освободить подзащитного из-под стражи, а статус подозреваемого поменять на свидетеля.

После такого предложения женщина обратилась к правоохранителям. При передаче денег адвоката задержали сотрудники ФСБ. Как оказалось, мужчина не собирался подкупать полицейских, решив присвоить деньги себе. В совершении преступления он признал вину.

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает, что в отношении адвоката уже утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.