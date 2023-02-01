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Сегодня, 19:16

В МФЦ пяти городов Башкирии можно получить бесплатную юридическую консультацию

С сегодняшнего дня региональное подразделение Ассоциации юристов России будет на постоянной основе проводить бесплатные консультации в офисах МФЦ.  

В МФЦ пяти городов Башкирии можно получить бесплатную юридическую консультацию
В МФЦ пяти городов Башкирии можно получить бесплатную юридическую консультацию

На первую консультацию, которая прошла в туймазинском многофункциональном центре, пришли десять человек. Большинство обращений касались оформления прав на земельные участки и начисления пенсий. Им дали устные консультации, помогли в составлении документов правового характера.  

По словам директора МФЦ РБ Натальи Куприяновой, в минувшем году представители Ассоциации юристов России проводили подобные консультации в Уфе. Как выяснилось, они предоставляют надежную информацию о механизмах правовой защиты граждан. Поэтому было решено расширить подобную практику, охватив ею пять городов республики: Уфу, Туймазы, Кумертау, Стерлитамак и Учалы.

Обратиться за консультацией может любой желающий, без предварительной записи.

Следующая консультация состоится 8 февраля в МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8, с 13:00 до 15:00.

График консультаций: МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, 8 (еженедельно по средам с 13.00 до 15.00), МФЦ г. Кумертау, ул. Гафури, 35 (каждый второй вторник и последний четверг месяца с 13.00 до 15.00), МФЦ г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83 (каждый третий вторник месяца с 13.00 до 15.00), МФЦ г. Учалы, ул. К. Маркса, 1 (каждую третью среду месяца с 10.00 до 12.00), МФЦ г. Туймазы (каждую первую и третью среду месяца с 10.00 до 12.00).

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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