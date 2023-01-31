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В Уфе возбудили уголовное дело из-за аварии с участием автобусов

Расследование обстоятельств ДТП взял на контроль Александр Бастрыкин.

В Уфе возбудили уголовное дело из-за аварии с участием автобусов
В Уфе возбудили уголовное дело из-за аварии с участием автобусов

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина следователи начали доследственную проверку аварии с участием двух пассажирских автобусов, которая произошла в столице Башкирии.

В пресс-службе республиканского Следственного комитета сообщают, что по результатам проверки в ведомстве возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП. Действиям водителей и компаний-перевозчиков дадут правовую оценку.

Напомним, авария в Уфе произошла 30 января. На пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса. Один из них  врезался в дом Якушевых. Несколько человек получили телесные повреждения.

Видео:пресс-служба МВД РБ
Видео:пресс-служба МВД РБ
Видео:пресс-служба МВД РБ
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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитет«уфа»дтп
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