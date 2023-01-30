Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Уфе выросло до шести человек

Большинство пострадавших получили сильные ушибы, у одной из пассажирок диагностировано сотрясение мозга, у другой, пенсионерки – перелом грудины. Детей среди пострадавших нет, уточнили в минздраве.

Паблик Mash Batash отмечает, что «момент аварии автобусов в Уфе записали два регистратора, на них видно, что «Лотос» выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый».



Напомним, авария произошла сегодня, 30 января, в 12-м часу дня на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Там столкнулись два пассажирских автобуса – «Лотос» и «НефАЗ». Ранее мы сообщали о трех пострадавших, теперь количество выросло до шести.

Фото – скриншот видео.