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Сегодня, 16:39

Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Уфе выросло до шести человек

Сегодня днем в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек. Четверо с травмами находятся в больнице, за двумя будут наблюдать амбулаторно, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Уфе выросло до шести человек
Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Уфе выросло до шести человек

Большинство пострадавших получили сильные ушибы, у одной из пассажирок диагностировано сотрясение мозга, у другой, пенсионерки – перелом грудины. Детей среди пострадавших нет, уточнили в минздраве.

Паблик Mash Batash отмечает, что «момент аварии автобусов в Уфе записали два регистратора, на них видно, что «Лотос» выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый».

Напомним, авария произошла сегодня, 30 января, в 12-м часу дня на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Там столкнулись два пассажирских автобуса – «Лотос» и «НефАЗ». Ранее мы сообщали о трех пострадавших, теперь количество выросло до шести.

Фото – скриншот видео.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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