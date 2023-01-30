-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 12:38

В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня, 30 января, в двенадцатом часу дня на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие

В центре города столкнулись два пассажирских автобуса – «Лотос» и «НефАЗ». Мало того, последний врезался в здание. И здание «непростое» – объект культурного наследия – дом Якушевых…

Трем пассажирам потребовалась медицинская помощь. Одного из них забрала «скорая», чтобы доставить в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, врачи скорой помощи, МЧС и другие экстренные службы. Подробности уточняются. К месту ЧП прибыли прокурор Уфы Сергей Воронов и Советского района – Рафис Гайнутдинов, сообщают пресс-службы ведомств.

Фото предоставлено пресс-службами республиканской ГИБДД, МЧС и прокуратуры.

В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика