В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Есть пострадавшие

В центре города столкнулись два пассажирских автобуса – «Лотос» и «НефАЗ». Мало того, последний врезался в здание. И здание «непростое» – объект культурного наследия – дом Якушевых…

Трем пассажирам потребовалась медицинская помощь. Одного из них забрала «скорая», чтобы доставить в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, врачи скорой помощи, МЧС и другие экстренные службы. Подробности уточняются. К месту ЧП прибыли прокурор Уфы Сергей Воронов и Советского района – Рафис Гайнутдинов, сообщают пресс-службы ведомств.

Фото предоставлено пресс-службами республиканской ГИБДД, МЧС и прокуратуры.