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Сегодня, 09:50

В Уфе мать-кукушка на девять месяцев оставила 15-летнего сына одного

Подросток жил без еды в непригодной для проживания квартире.

интернет
Фото:интернет

Нерадивую жительницу Уфы хотят привлечь к уголовной ответственности. Горожанка, ведущая аморальный образ жизни, почти на год бросила 15-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с сентября 2021 года по май 2022-го подросток оставался один в непригодной для проживания квартире. На женщину заводили административные производства, но она продолжала пьянствовать и не занималась воспитанием ребёнка.

Теперь уфимку будут судить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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