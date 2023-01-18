В Уфе мать-кукушка на девять месяцев оставила 15-летнего сына одного

Нерадивую жительницу Уфы хотят привлечь к уголовной ответственности. Горожанка, ведущая аморальный образ жизни, почти на год бросила 15-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с сентября 2021 года по май 2022-го подросток оставался один в непригодной для проживания квартире. На женщину заводили административные производства, но она продолжала пьянствовать и не занималась воспитанием ребёнка.

Теперь уфимку будут судить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением.