В Башкирии мужчина сначала потерял телефон, а потом стал жертвой мошенника

Смартфон стоимостью 43 тысячи рублей 33-летний житель Белорецка потерял во время прогулки. Догадываясь, что телефон кто-то подобрал, мужчина дал объявление о пропаже в социальные сети, обещая денежное вознаграждение за находку.

К несчастью на объявление откликнулся мошенник. Получив переводом три тысяч рублей предоплаты от владельца телефона, аферист перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что в ходе розыскных мероприятий правоохранители вышли на след 41-летнего жителя города, который присвоил телефон себе. Ранее судимый мужчина выкинул сим-карту, а телефон подарил жене.

На похитителя завели уголовное дело. По факту мошенничества идёт расследование.