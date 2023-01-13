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Вчера, 17:17

В Башкирии мужчина сначала потерял телефон, а потом стал жертвой мошенника

Мобильный нашли сотрудники полиции, мошенника продолжают искать.

В Башкирии мужчина сначала потерял телефон, а потом стал жертвой мошенника
В Башкирии мужчина сначала потерял телефон, а потом стал жертвой мошенника

Смартфон стоимостью 43 тысячи рублей 33-летний житель Белорецка потерял во время прогулки. Догадываясь, что телефон кто-то подобрал, мужчина дал объявление о пропаже в социальные сети, обещая денежное вознаграждение за находку.

К несчастью на объявление откликнулся мошенник. Получив переводом три тысяч рублей предоплаты от владельца телефона, аферист перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что в ходе розыскных мероприятий правоохранители вышли на след 41-летнего жителя города, который присвоил телефон себе. Ранее судимый мужчина выкинул сим-карту, а телефон подарил жене.

На похитителя завели уголовное дело. По факту мошенничества идёт расследование.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбелорецк
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