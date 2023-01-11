В Башкирии жители получат землю под своим жилым домом бесплатно

В сопроводительных к законопроекту документах указывается, что под действие нормативного акта попадают дома, которые были построены до 14 мая 1998 года и земля под ними находится в государственной (муниципальной) собственности. В таком случае гражданин, проживающий в доме постоянно, получает право оформить земельный участок в собственность, такое решение необходимо будет принять до 1 марта 2031 года.

Законопроект устанавливает перечень подтверждающих это право документов. Некоторые из них предусмотрены федеральным законодательством. Также гражданин может предъявить вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в этом доме до 14 мая 1998 года, как и факт возведения жилого дома до 14 мая 1998 года. Будет принят к рассмотрению и документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, полученный до 14 мая 1998 года.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании парламента РБ 26 января.