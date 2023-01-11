ФСБ Башкирии предупредила сотрудника ОВД об ответственности за разглашение гостайны

Имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, мужчина обрабатывал и хранил доверенные ему по службе электронные копии секретных документов на неаттестованном (как того требуют правила) компьютере, который к тому же был подключен к интернету. Все эти обстоятельства не исключали возможности разглашения секретной информации.

Оперативники предупредили нарушителя, что все вышеизложенное недопустимо и если он не прекратит свои противоправные действия, его привлекут к уголовной ответственности за разглашение гостайны, а это грозит лишением свободы сроком на четыре года, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.