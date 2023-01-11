-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 14:05

ФСБ Башкирии предупредила сотрудника ОВД об ответственности за разглашение гостайны

Официальное предостережение от федеральной службы безопасности получил житель республики, 1986 года рождения, который во время службы в ОМВД России по Кармаскалинскому району неправильно хранил секретные документы.

Фото и видео предоставлены ведомством ФСБ Башкирии предупредила сотрудника ОВД об ответственности за разглашение гостайны
ФСБ Башкирии предупредила сотрудника ОВД об ответственности за разглашение гостайныФото:Фото и видео предоставлены ведомством

Имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, мужчина обрабатывал и хранил доверенные ему по службе электронные копии секретных документов на неаттестованном (как того требуют правила) компьютере, который к тому же был подключен к интернету. Все эти обстоятельства не исключали возможности разглашения секретной информации.

Оперативники предупредили нарушителя, что все вышеизложенное недопустимо и если он не прекратит свои противоправные действия, его привлекут к уголовной ответственности за разглашение гостайны, а это грозит лишением свободы сроком на четыре года, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

 

Комментарий официального преставителя Управления ФСБ России по Республике Башкортостан Альфии Усмановой.
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика