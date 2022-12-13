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Сегодня, 15:50

В Башкирии ФСБ напомнила чиновнику об ответственности за разглашение гостайны

Поскольку сотрудник администрации Белебеевского района небрежно работал с закрытыми сведениями, касающимися мобилизации, служба безопасности официально предупредила его об уголовной ответственности в случае их утечки.

В Башкирии ФСБ напомнила чиновнику об ответственности за разглашение гостайны
В Башкирии ФСБ напомнила чиновнику об ответственности за разглашение гостайны

По оперативным данным силового ведомства, завсектором мобилизационной подготовки районной администрации обрабатывал и хранил электронные копии секретных документов на компьютере, который у него был подключен к интернету. А это категорически запрещено, поскольку существует возможность доступа к закрытой документации.

И чиновник, как человек, допущенный к работе с гостайной, знал об этом правиле, но не соблюдал его. В связи с чем, УФСБ объявила ему официальное предостережение и напомнила об уголовной ответственности — по закону за подобное деяние грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Фото и видео предоставлено ведомством.

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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