Опора на большинство россиян

23 года назад в эти дни прошли выборы президента Российской Федерации: 26 марта 2000 года на всеобщих выборах граждане России впервые избрали Владимира Путина президентом страны. 5 апреля ЦИК России официально опубликовал итоги выборов. 7 мая 2000 года прошла инаугурация президента России.

Как изменилась Россия после избрания В. Путина, рассуждают эксперты «РБ».

За эти годы в нашей стране произошло много позитивных изменений, считает Евгений Булычёв, правовед, доцент БАГСУ, арбитр арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, член ученого совета и руководитель отдела исследований проблем административного права Евразийского научно-исследовательского института проблем права, лектор РОЗ.

«Несомненно, с положительной стороны можно отметить его роль в урегулировании конфликта на северном Кавказе и преодолении сепаратизма в ряде регионов России. При В. Путине все субъекты федерации были возвращены в единое правовое поле и заработали как единый организм», – говорит эксперт.

По его мнению, «с приходом нового президента началась активная работа по борьбе с преступностью, которая принесла свои плоды».

Отмечает он и такие тенденции как «рост благосостояния населения страны и, как следствие, продолжительности жизни россиян».

«В годы нахождения у власти Путина произошло возрождение Вооруженных сил России, их модернизация, – подчеркивает Евгений Булычёв. – Мало кому известно, но именно в правление Путина наша страна получила контроль над территорией величиной с две Франции, а именно добилась признания в ООН притязаний России на расширение границ территориального шельфа Арктики на 1,2 млн кв. км, богатого на углеводороды. Заслуживает внимания и деятельность президента, направленная на поддержку людей, ощущающих себя частью русского мира и на восстановление исторической справедливости».

По мнению директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидата политических наук Владимира Савичева, «главный итог работы Владимира Путина в том, что он консолидировал страну, общество».

«Если в 1999 году всерьез прогнозировали неизбежный распад Российской Федерации, то сегодня, несмотря на все попытки внести смуту в различные слои российского общества, ни у кого не осталось сомнений, что народы России едины и дорожат своим правом быть в составе многонационального российского государства, – говорит политолог. – Мы уверены в своих силах, у большинства сложилось понимание, что только с опорой на свои возможности, только дорожа своей страной, своим умением справляться самостоятельно со всеми трудностями и историческими вызовами, мы способны построить лучшую в мире социальную систему, экономику и обеспечить их безопасность».

Начинать В. Путину пришлось с позиций, которые никак не оценишь как сильные, считает Владимир Савичев. «Государственное управление не справлялось ни с одной задачей развития. Частный бизнес абсолютно не был настроен на социальную ответственность или необходимость вкладывать в экономику России. 80 процентов экономического потенциала было в руках зарубежных собственников, на сегодняшний день большая часть экономики контролируется отечественными собственниками. 42 миллиона человек проживали за гранью нищеты, сейчас их число сократилось в 3 раза. Разваливалась инфраструктура, не было ни одного проекта, нацеленного на качественное изменение условий жизни людей или возможностей экономического развития, – напоминает он. – С 2000 года ВВП на душу населения увеличился в 3 раза. Реальные доходы людей увеличились в 2,5 раза, номинальные зарплаты в 41 раз. Государственный бюджет по расходам вырос в 30 раз и стал одним из главных факторов инвестиций в инфраструктуру, социальные проекты. Были построены такие крупные объекты как высокоскоростные магистрали, мост на остров Русский и Крымский мост, качественно модернизирована Сочинская агломерация. Впервые в мировой истории в полной мере были освоены гиперзвуковые технологии. Россия начала восстанавливать свои внешнеполитические позиции, теперь мы лидеры антиколониального движения, а не зависимая страна, чья внешняя политика подчинена внешним интересам».

«Да, мы сталкиваемся и сегодня со многими проблемами, – говорит эксперт. – Но это трудности роста, задачи перехода на качественно новый уровень развития. И многие запросы людей связаны не с тем, что стало хуже, а с желанием сделать темпы обновления еще выше, ускорить экономический рост, увеличить число социальных проектов, принять не интуитивно понятные концепты консолидации, а выработать понятные всем идеи развития и цивилизационной идентичности. Стремление людей к справедливости и порядку, к безопасности и достатку вполне понятно и объяснимо. Нам всем хочется жить счастливо, с большой уверенностью в завтрашнем дне, с гордостью не только за свершения наших предков, но и за результаты собственных дел».

«Поэтому В. Путина торопят, высказывают ему недовольство, что не так быстро решаются проблемы, не так скоро ожидается общая победа. Но в этом и заключается мудрость политика: видеть ситуацию в целом, с перспективой будущего, учитывать все, очень разные, интересы множества социальных групп, – отмечает Владимир Савичев. – Владимир Путин очень осторожен, поскольку понимает всю глубину ответственности за каждое свое решение, за каждый свой шаг, за историческую судьбу страны. Поэтому его выверенная неторопливость формирует прочный фундамент будущего России, его умение видеть всю сложность и многогранность российского общества и приводит к той консолидации людей, которая и определяет неизбежность успеха выбранного политического курса. Опора на большинство россиян, на реальные ресурсы, на глубокое понимание очень непростой механики глобальных политических процессов и обуславливает силу президента России».

Фото: Раиф БАДЫКОВ.