Глава Башкирии предложил партнёрам в Иране развивать научно-технологическое сотрудничество

На площадке Дома инноваций и технологий состоялось рабочее совещание, участие в котором приняли глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Центра международного научно-технического взаимодействия при вице-президенте Ирана Амир-Хоссейн Мирабади.

«Уверен, что мы сможем найти точки соприкосновения и дальнейшего сотрудничества. В нашем центре много наукоёмких компаний в различных отраслях экономики», – сказал Амир-Хоссейн Мирабади.

Если быть точнее, то на площади в 3,5 тысячи кв. м свои разработки представляют около 300 новаторских компаний – более 800 инноваций в различных отраслях, включая машиностроение, сельское хозяйство, электронику, здравоохранение и информационное обеспечение.

«В Башкортостане работу по кооперации науки и производства мы организовали в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Думаю, было бы полезно и для развития вашего центра, и для развития Евразийского НОЦ объединить нашу работу, - отметил Радий Хабиров. - Мы также ждём, что иранская делегация посетит нашу традиционную специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии» в мае 2023 года. В рамках этой выставки мы могли бы провести рабочие встречи, заключить соглашения и показать достижения наших научных учреждений».

Во время встречи участники совещания обсудили возможности поставок из Ирана в республику медицинского оборудования, а также перспективы сотрудничества в других направлениях, в том числе, совместные проекты в области компьютерной анимации.

По итогам встречи решено включить в «дорожную карту» сотрудничества визит руководства минздрава Башкирии и наших специалистов в Иран.

«И ещё один интересный проект, который родился в процессе осмотра: у нас в республике не развито производство пластиковых игрушек. А сырьё для этого есть – огромное количество. Попробуем создать совместное производство. Сделаем свои игрушки, экологически безопасные», - озвучил идею Радий Хабиров.

Фотопресс-службы главы РБ.