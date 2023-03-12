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Делегация Башкирии в Иране обсудит прямое авиасообщение Уфы с Тегераном

Делегация Башкирии, в состав которой вошли руководители отраслевых министерств и представители компаний республики, во главе с Радием Хабировым приступила к работе в Иране.

Делегация Башкирии в Иране обсудит прямое авиасообщение Уфы с Тегераном
Делегация Башкирии в Иране обсудит прямое авиасообщение Уфы с Тегераном

Сегодня, 12 марта, глава Башкирии на своих страницах в соцсетях сообщил, что в деловой программе рабочего визита запланирован ряд встреч и переговоров, направленных на развитие сотрудничества республики с Ираном.

Среди важных вопросов – обсуждение открытия прямого авиарейса Уфа-Тегеран.

«Иран – удивительная страна с древней культурой. У нас задача, в том числе, в этой поездке попытаться открыть Иран для жителей Башкортостана», - отметил Радий Хабиров.

Также он поделился мнением, что из-за схожести структуры экономик обеих стран можно удачно дополнить друг друга, что важно в условиях санкционного давления.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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