Делегация Башкирии в Иране обсудит прямое авиасообщение Уфы с Тегераном

Сегодня, 12 марта, глава Башкирии на своих страницах в соцсетях сообщил, что в деловой программе рабочего визита запланирован ряд встреч и переговоров, направленных на развитие сотрудничества республики с Ираном.



Среди важных вопросов – обсуждение открытия прямого авиарейса Уфа-Тегеран.

«Иран – удивительная страна с древней культурой. У нас задача, в том числе, в этой поездке попытаться открыть Иран для жителей Башкортостана», - отметил Радий Хабиров.

Также он поделился мнением, что из-за схожести структуры экономик обеих стран можно удачно дополнить друг друга, что важно в условиях санкционного давления.

Фото пресс-службы главы РБ.