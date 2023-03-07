Глава Башкортостана поздравил председателя Госсобрания Константина Толкачёва с 70-летием

Радий Хабиров передал ему поздравления с юбилеем и благодарность за многолетнюю плодотворную работу от председателя партии Дмитрия Медведева и вручил Константину Толкачеву медаль «20 лет Единой России».

— Вы верой и правдой служите нашей республике. Мы благодарим вас за это. Спасибо за эффективную организацию работы Госсобрания, за умелое управление нашим парламентом, спасибо, что парламент все эти непростые годы выступал нашим союзником, партнером. Так держать! — сказал Радий Хабиров Константину Толкачеву.

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