Радий Хабиров поделился впечатлениями от Послания президента России

Радий Хабиров, который лично присутствовал на оглашении Послания, в первую очередь поделился своими эмоциями. Он отметил, что Послание было произнесено в особое время, и воспринималось с особыми чувствами. «Я не первый раз присутствую на этой церемонии, и отметил такую особенность – значительную часть Послания Президента участники слушали стоя. Потому что Владимир Владимирович говорил те вещи, которые имеют определяющее значение в этот период для нашей страны и всего мира» - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкирии выделил такие положения послания, как поддержка Донбасса, создание Госфонда поддержки семей военнослужащих, поручение по предоставлению отпусков участникам СВО.

В части международных отношений Радий Хабиров выделил решение о приостановлении Россией участия в Договоре об ограничении СНВ. «В какой-то момент нужно ставить точку в этих вопросах. Если нас все время пытаются шельмовать, то страна должна задуматься о своей безопасности», - подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров прокомментировал и некоторые экономические новации, прозвучавшие в Послании. В первую очередь это касается посыла не просто сохранить устойчивость, но и обеспечить дальнейшее развитие промышленности. Как сказал глава Башкирии, в целом по стране спад промышленности составил всего 2 процента, а республика вообще завершила год с приростом в 3 процента. Важным руководитель региона считает и решение по промышленной ипотеке, которую все давно ждали.

- Повторю, я не первый раз на Послании, но сегодня испытываю особые эмоции. Мы – одна большая страна, единый народ. И мы, конечно, победим! – сказал Радий Хабиров.