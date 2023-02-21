Через пять минут начнётся трансляция выступления Путина перед Федеральным собранием

Накануне Владимир Путин завершил работу над текстом, в ходе подготовки был на связи с вице-премьерами, руководителями ведомств, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков на сайте Кремлин.

Ход специальной военной операции (кстати, ее участники в этом году тоже будут присутствовать на церемонии), обстановка внутри страны — с акцентом на экономику и социальные вопросы и новые стратегические ориентиры — вот основные темы Послания.

Корреспонденты «Республики Башкортостан» отследят все главные тезисы Послания президента страны.

Фото из открытых источников.