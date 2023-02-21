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Сегодня, 13:55

Через пять минут начнётся трансляция выступления Путина перед Федеральным собранием

Пять минут осталось до главного политического события — Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.

Через пять минут начнётся трансляция выступления Путина перед Федеральным собранием
Через пять минут начнётся трансляция выступления Путина перед Федеральным собранием

Накануне Владимир Путин завершил работу над текстом, в ходе подготовки был на связи с вице-премьерами, руководителями ведомств, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков на сайте Кремлин.

Ход специальной военной операции (кстати, ее участники в этом году тоже будут присутствовать на церемонии), обстановка внутри страны — с акцентом на экономику и социальные вопросы и новые стратегические ориентиры — вот основные темы Послания.

Корреспонденты «Республики Башкортостан» отследят все главные тезисы Послания президента страны.  

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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