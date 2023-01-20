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Радий Хабиров встретился с премьер-министром Беларуси

В Минске прошла встреча Главы Башкирии и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Радий Хабиров встретился с премьер-министром Беларуси
Радий Хабиров встретился с премьер-министром Беларуси

В рамках официального визита делегации Башкирии в Беларусь Радий Хабиров встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. В первую очередь, Головченко выразил жителям республики соболезнования в связи с кончиной первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия бизнеса Беларуси и Башкирии, сообщает пресс-служба главы РБ.

– Мы внимательно следим за реализацией договорённостей, которые были достигнуты ранее, – отметил Роман Головченко. – С развитием нашего сотрудничества они претерпевают изменения, актуализируются с учетом современных реалий. Важно, что при этом они остаются взаимовыгодными для наших сторон. Так, найдено оптимальное решение по прямым поставкам в Беларусь кальцинированной соды «Башкирской содовой компании». Это выгодная договоренность для башкирских производителей и белорусских потребителей. Успешно развивается и промышленная кооперация с компанией «АМКОДОР», которая строит в Башкортостане несколько производственных площадок.

Радий Хабиров, в свою очередь, выразил благодарность белорусской стороне за прием и возможность обсудить промежуточные итоги совместной работы.

– Мы видим важную тенденцию, – отметил Радий Хабиров. – Все большее количество предприятий вовлекается в кооперацию с компаниями Беларуси. В составе нашей делегации есть представители новых направлений бизнеса, которые хотят работать с белорусскими коллегами. Мы также открываем для себя новые возможности. Есть большая потребность в дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной технике. Большой интерес представляют туристические автобусы МАЗ. Есть предложения по локализации в Башкортостане новых производств и объединению наших компетенций в станкостроении и легкой промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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