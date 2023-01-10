Константин Толкачев прокомментировал выход России из антикоррупционной конвенции СЕ

– Наше пребывание в Совете Европы сопровождалось сознательным ограничением государственного суверенитета, поскольку страна вынуждена была следовать тем решениям, которые принимались его структурами. Мой опыт работы на заседаниях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы убеждает в правильности выхода из антикоррупционной конвенции как логичного шага по укреплению суверенитета после выхода из Совета Европы и решения Комитета министров Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции. Пребывание в этих структурах показало, что там мало кого интересовали предложения России. При голосовании на разных площадках Совета Европы нередки были ситуации, когда мы оставались в меньшинстве, но в силу своего членства и взятых обязательств, вынуждены были обеспечивать реализацию принятых документов, - считает председатель Госсобрания Башкирии.

Константин Толкачев, как председатель комиссии по противодействию коррупции, уверен, что данный шаг не будет иметь негативных последствий, так как в России создана одна из наиболее эффективных систем антикоррупционного законодательства, содержащая целый ряд положений, не имеющих аналогов в мире. «Россия не нуждается во внешнем контроле за соблюдением антикоррупционных правовых установлений, тем более, когда есть основания сомневаться в объективности сторонних надзирателей», - уверен спикер республиканского парламента.