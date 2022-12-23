Радий Хабиров принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что задача российских властей – обеспечить глубокую преемственность поколений.

– Содержательное наполнение молодёжных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодёжь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер, – подчеркнул Владимир Путин. – Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвящённый истории и основам российской государственности.

Президент России также обозначил важность проектов просветительской направленности и неформального подхода к молодому поколению. – Нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодёжь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно, – сказал глава государства. Владимир Путин особо отметил участие молодых россиян в волонтёрском движении, в частности, добровольцев, которые помогают людям в зоне специальной военной операции.

Отметим, в Башкортостане проживает более 1,1 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В регионе работают 1 288 общеобразовательных школ, 93 колледжа и 27 вузов. Кроме того, действуют 65 учреждений молодёжной политики, объединяющих 177 молодёжных центров, 415 патриотических клубов. Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.