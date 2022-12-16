Азат Каскинов: Уходящий год изменил мышление

Как отмечают эксперты, события 2022 года не только поставили нашу страну перед цивилизационными вызовами, но и подвигли россиян сплотиться вокруг своего президента. Этот фактор словно лакмусовая бумага проявил в гражданах такие качества, как героизм, патриотизм и самопожертвование. Речь идет, в первую очередь, о наших участниках военной спецоперации. В ответ на угрозы существованию России они продолжают отвечать стойкостью и героизмом.

Совсем недавно мы даже представить себе не могли, что в наше время будут совершаться подвиги, сопоставимые с самоотверженностью наших дедов и прадедов. И это сплотит российское общество, что наглядно проявится и в результатах выборов, и в стабильности политической системы страны.

«Наши герои — это врачи, которые спасают людей под обстрелами. А также волонтеры, с риском для жизни идущие вслед за военнослужащими. Они и сейчас продолжают вытаскивать детей из подвалов, разносят гумпомощь», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В свою очередь наш спикер Азат Каскинов отметил, что уходящий год изменил мировосприятие и мышление обычных людей, показал, кто с нами всерьез и надолго, а кто просто так. Кто действительно может называться гражданином России, а кто испугался и сбежал.

«Сегодня как никогда высок авторитет нашего президента Владимира Путина. Причем, не только в нашей стране, но и на мировой арене. Вокруг лидера государства сплотились все слои населения: интеллигенция, бизнес, человек труда, молодежь и даже школьники. Каждый на своем месте героически двигает нашу страну вперед, невзирая ни на какие трудности.

Уверен, что государственная политика, направленная на формирование патриотического мышления среди молодежи, обязательно даст свои плоды. Я часто общаюсь со студентами и вижу заметные положительные тенденции. Молодые люди стали проявлять интерес к государственному устройству и его строительству, к развитию истории и общества. Наша современная молодежь уверенная и смелая. Однако и нам самим нужно с ними работать. В противном случае ими займутся другие», — заострил внимание на возможной проблеме спикер.

Фото со страницы «РБ» vk.com.