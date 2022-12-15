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Рафаэль Марданшин: Инвесторов привлекает стабильность

Российский государственный деятель, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин поделился с нашим изданием своими мыслями по поводу прозвучавшего сегодня, 15 декабря, послания главы региона Радия Хабирова к Госсобранию – Курултаю РБ.

Рафаэль Марданшин: Инвесторов привлекает стабильность
Рафаэль Марданшин: Инвесторов привлекает стабильность

Башкортостан становится регионом, где возрождается психология лидерства. Этот момент отметил в своем послании глава республики: «Самое главное, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. В то, что здесь умеют работать, поддержать, создавать для надежных партнеров все необходимые условия».

В свою очередь Рафаэль Марданшин подчеркнул, что Башкирия действительно с каждым годом подтверждает свое лидерство среди регионов по наращиванию темпов экономического роста. Мощный потенциал, наличие крупных уникальных производств и технологий позволяют отнести республику к числу крупнейших индустриальных центров России.

«Башкортостан поддерживает внешнеторговые связи более чем со ста странами мира и является одним из самых активных участников внешнеэкономической деятельности среди субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что правительство нашей республики в этом году проделало большую работу по наращиванию инвестиций в регион. Республика входит в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны. За три года рост объема инвестиций составил более 30-ти процентов, далеко не все субъекты страны могут похвастаться такими успехами.

Инвесторов привлекают прежде всего стабильность и созданные для них льготные условия для размещения производств, наличие трудовых ресурсов. Большую роль здесь играют, проводимые регулярно главой республики инвестиционные часы, на которых рассматриваются конкретные инвестпроекты и определяются меры их поддержки», – отметил депутат.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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