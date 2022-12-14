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Вчера, 16:15

Ирина Абрамова: Уверена, Радий Хабиров не забудет про малый бизнес

Ирина Абрамова, член Общественной палаты РБ и Общественной палаты РФ уверена, что глава Башкирии Радий Хабиров 15 декабря, выступая с Посланием к Госсобранию РБ, не забудет о малом и среднем бизнесе.

Ирина Абрамова: Уверена, Радий Хабиров не забудет про малый бизнес
Ирина Абрамова: Уверена, Радий Хабиров не забудет про малый бизнес

Ирина Абрамова написала на своей странице в соцсетях: «Уверена, что глава республики обязательно уделит внимание развитию и мерам поддержки малого и среднего бизнеса, поскольку и тот и другой важный сегмент экономики».

«Общественнице» хотелось бы услышать в Послании, как будут создаваться и сохраняться новые рабочие места, как будут привлекаться инвестиции. Малый и средний бизнес в республике удерживает хорошие позиции уже длительное время. Чем дальше, тем его значимость только увеличивается.

Фото из аккаунта Ирины АБРАМОВОЙ. 

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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